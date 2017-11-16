Somali'de 29 Eş-Şebab Militanı Yakalandı

Somali'nin Aşağı Şabelle eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 29 militanın yakalandığı bildirildi.



Somali Enformasyon Bakanı Abdurahman Omar Osman Yariisow, düzenlediği basın toplantısında, Somali'nin Aşağı Şabelle eyaletindeki Afgoye şehrinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 29 militanın yakalandığını söyledi.



Yarisow, yakalananlar arasında Eş-Şebab'ın Afgoye şehri sorumlusu Khadar Mohamud Iley ile çok sayıda üst düzey Şebab militanının da yer aldığını ifade etti.



Somali ordusu, geçen ay Afrika Birliği Somali Misyonu (AMİSOM) birliklerinin de desteğiyle Aşağı Sabelle'deki Afgoye ve Bal'ad şehirleri ile Orta Şaballe'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı geniş çaplı operasyon başlatmıştı.



Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkede geçen ay 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Eş-Şebab'a karşı "savaş" ilan etmişti.