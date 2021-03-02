Somali'de 19 Şubat'taki şiddet olaylarını araştırmak için komisyon kuruldu
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Somali'de 19 Şubat'taki şiddet olaylarını araştırmak için komisyon kuruldu

02.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:18
Somali'de 19 Şubat'taki şiddet olaylarını araştırmak için komisyon kuruldu

Somali'de 19 Şubat'ta yaşanan şiddet olaylarını incelemek için bağımsız soruşturma komisyonunun kurulduğu açıklandı.

Somali'de 19 Şubat'ta yaşanan şiddet olaylarını incelemek için bağımsız soruşturma komisyonunun kurulduğu açıklandı.

Başbakan Muhammed Hüseyin Roble, basın mensuplarına, hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında sağlanan anlaşma gereği komisyon kurulduğunu bildirdi.

Roble, şiddet olaylarını inceleyecek komisyonun ayrıca 6 Mart'ta muhalefetin düzenlemeyi planladığı gösterilerin özgür şekilde yapılması için çalışacağını aktardı.

Muhalif cumhurbaşkanı adaylarından Abdirahman Abdishakur Warsame, varılan anlaşma gereği muhalefetin protesto düzenleyeceği, hükümetin ise güvenliği sağlayacağı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle yönetim ile muhalefet arasında gerilim artmaya başlamıştı.??????? Cumhurbaşkanı, düzenlemeler konusunda muhalefetle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle seçimin planlanan tarihte yapılamadığını savunmuş, muhalefet ise Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun görevini devretmek istemediğini iddia etmişti.

Ülkede 19 Şubat'ta çıkan olaylarda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu en az 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylar sonrası hükümet, söz konusu şiddet olaylarıyla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurmayı kabul etmiş, gösterilerin güvenliği dahil anayasal hakları korumayı garanti etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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