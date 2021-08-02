Somali'de 12 yerleşim yeri, terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri alındı
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Somali'de 12 yerleşim yeri, terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri alındı

Somali'de 12 yerleşim yeri, terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri alındı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali ordusu, Galgumud eyaletinde yürüttüğü askeri operasyonda, 4 kasaba ve 8 köyü, terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri aldı.

Somali ordusu, Galgumud eyaletinde yürüttüğü askeri operasyonda, 4 kasaba ve 8 köyü, terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri aldı.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, yaklaşık 3 hafta önce Mudog bölgesinde başlatılan operasyonda, 200'den fazla Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, Eş-Şebab'ın kullandığı 16 üs imha edilirken, 4 kasaba ve 8 köy de terör örgütünün elinden geri alındı.

Somali ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde, son aylarda terör örgütüne yönelik operasyonlarını arttırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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