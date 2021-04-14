Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını onayladı
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Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını onayladı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını onayladı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, kendi görev süresinin 2 yıl uzatılmasını resmi olarak onayladığı bildirildi.

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Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, kendi görev süresinin 2 yıl uzatılmasını resmi olarak onayladığı bildirildi.

Fermacu'nun, muhalefetin eleştirilerine rağmen federal hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasına dair kararı da imzaladığı açıklandı.

Seçim krizinin haftalardır devam ettiği Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu, kendisinin ve hükümetin 2 yıl daha görev yapmasını resmen kabul etti.

Somali Meclisi, ülkedeki seçim krizinin haftalardır aşılamaması sonrası federal hükümetin 2 yıl daha görevde kalmasını içeren yasa tasarısını 149 "evet", 3 "hayır" oyuyla dün kabul etmişti.

Meclis Başkanı Mohamed Mursal Abdirahman'ın duyurduğu tasarıya göre, federal hükümet ve eyalet başkanları arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle seçimlere gidemeyen ülke, 2 yıl içinde sandığa gidip kendi temsilcilerini doğrudan seçme imkanı bulacak.

Öte yandan, oturumu durdurarak meclisin karar almasını önlemeye çalışan Mogadişu İl Emniyet Müdürü Sadaq Omar Hassan, Somali Polis Şefi Abdi Hijar tarafından görevden alınmıştı.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri, meclise gönderiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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