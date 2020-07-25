Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, geçici başbakan olarak Guuleed'i atadı
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Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, geçici başbakan olarak Guuleed'i atadı

Somali'de Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Fermacu, güven oyunu kaybeden federal hükümetin ardından geçici başbakan olarak Mahdi Mohamed Guuleed'i atadı.

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, geçici başbakan olarak Guuleed'i atadı
25.07.2020 22:19 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:39

Somali'de Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Fermacu, güven oyunu kaybeden federal hükümetin ardından geçici başbakan olarak Mahdi Mohamed Guuleed'i atadı.

Somali'de millet meclisi bugün yapılan oylama ile federal hükümetten güvenoyunu geri almıştı. Oylama sonucu açıklayan Meclis Başkanı Mohamed Mursal Şeyh Abdurahman, "Bugünkü genel kurulda hükümete güvenoyu ile ilgili oylamada 170 milletvekili hükümetin güvenoyunu geri almak için 'evet' oyu kullandı ve 8 milletvekili de 'hayır' oyunu kullandı. Böylelikle hükümet düşürüldü" demişti. Meclis Başkanı Mursal, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'dan yeni başbakan atamasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Fermacu, yaptığı yazılı açıklamada meclis kararını kabul ettiğini ve kurulacak yeni hükümete kadar geçici olarak Mahdi Mohamed Guuleed başbakanlık görevini getirdiğini duyurdu. Guuleed'i bugün düşürülen hükümetin başbakan yardımcısı pozisyonunda bulunuyordu. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA

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