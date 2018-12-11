Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Büyükelçi Yılmaz'ı Kabul Etti

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Türkiye'nin yeni atanan Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ı kabul etti .

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde Büyükelçi Yılmaz, Cumhurbaşkanı Fermacu''ya güven mektubunu takdim etti. Fermacu, Büyükelçi Yılmaz'a iki kardeş ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi için çok büyük görev düştüğünü ifade ederek, yeni görevinde başarılılar diledi. Güven mektubunu kabul ettiği için Cumhurbaşkanına teşekkür eden Büyükelçi Yılmaz, iki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi için çalışacağını söyledi.

Büyükelçi Yılmaz, ayrıca Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre ve Meclis Başkanı Muhamed Mursal Şeyh Abdurrahman ile de bir araya geldi. - MOGADİŞU