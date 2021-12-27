Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma"...
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma" suçlamalarıyla açığa aldı.
Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma" suçlamalarıyla açığa aldı.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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