Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma"... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma"...

Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma" suçlamalarıyla açığa aldı.

Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma" suçlamalarıyla açığa aldı.

Son dakika haber | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

Son dakika haber | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuştu: (3)

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title