Somali Büyükelçisi Yılmaz: Saldırıda 2 Türk hayatını kaybetti

28.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:03

–Somali'nin başkenti Mogadişu 'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 61 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.

Saldırı yerel saatle 08: 15'te meydana geldi. Bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Mogadişu Ambulans Servis Hizmetleri'nden yapılan açıklamada 61 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıda patlamanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapan firmada görevli 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA