Somali Büyükelçiliği Kültür Ataşesi, Kayseri Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti
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Somali Büyükelçiliği Kültür Ataşesi, Kayseri Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti

Somali Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Abdulaziz Hasan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Somali Büyükelçiliği Kültür Ataşesi, Kayseri Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti
05.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:33

Somali Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Abdulaziz Hasan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Somali Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Abdullaziz Hasan, Kayseri Üniversitesi'nin eğitim imkanlarını görmek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin önemine de değinen Abdullaziz Hasan, Somali'deki üniversiteler ile Kayseri Üniversitesi arasında eğitim işbirliğinin yapılabileceğini belirtti. Somali Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Abdullaziz Hasan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, uygulama ve proje odaklı bir misyona sahip Kayseri Üniversitesi'nin eğitim imkanlarından bahsetti ve üniversite olarak mesleki eğitimde günün koşullarına cevap veren en nitelikli eğitimi verme gayretinde olduklarını söyledi. Kayseri Üniversitesinin dışa açılımında, uluslararasılaşmasında dış ülkelerdeki üniversitelerle işbirliğinin önemli yer tuttuğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, bu işbirliklerini daha çok mesleki eğitim alanında oluşturma amacında olduklarını söyledi. Rektör Karamustafa, "Somali'deki üniversiteler ile eğitim alanında işbirliğine gidebiliriz. Somali'den öğrenciler üniversitemizde pekala eğitim alabilirler" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda ise Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, Somali Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Abdullaziz Hasan'a ziyaretin anısında üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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