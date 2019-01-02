Somali, BM Özel Temsilcisi Haysom'ı İstenmeyen Adam İlan Etti
Somali, Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı istenmeyen adam ilan etti.
Somali, Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı istenmeyen adam ilan etti.
Somali Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ın içişlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan edildiğini açıkladı. Somali'nin kararının Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Antonio Guterres'e iletildiği belirtildi.
BM Temsilcisi Haysom, geçtiğimiz hafta Somali Güvenlik Bakanlığına gönderdiği mektupta, Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerinde aday olan eski Eş-Şebab Sözcüsü Muhtar Ebu Mansur'un gözaltına alınmasını kınamıştı. - MOGADİŞU
Kaynak: İHA