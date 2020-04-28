Somali aldığı tüm yardımları gösteren internet sitesi kurdu Somali, ülkeye giren yabancı yardımların miktarını ve nereye harcandığını kamuoyuyla paylaşmak için çevrim içi bilgi sistemi kurdu.

Somali, ülkeye giren yabancı yardımların miktarını ve nereye harcandığını kamuoyuyla paylaşmak için çevrim içi bilgi sistemi kurdu.

Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yardım Bilgisi Yönetim Sistemi (AIMS) projesi sayesinde hem Somali halkı hem de uluslararası toplum ülkeye yapılan yardımları ve bunların nereye harcandığını görebiliyor.

Türkiye, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği gibi Somali'nin ana bağışçılarının desteklerinin tek tek sıralandığı internet sitesi sayesinde yönetimde şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

Ülkenin geçen yıl aldığı yaklaşık 1,9 milyar dolarlık yardımın yarısını insani yardımlar, diğer yarısını da kalkınma yardımları oluşturuyor.

Kaynak: AA