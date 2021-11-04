Somali, Afrika Birliği temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etti - Haberler
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Somali, Afrika Birliği temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etti

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Somali, Afrika Birliği temsilcisini

Somali, Afrika Birliği Komisyonu Özel Temsilci Yardımcısı Simon Mulongo'yu "persona non-grata???????" (istenmeyen kişi) ilan etti.

Somali, Afrika Birliği Komisyonu Özel Temsilci Yardımcısı Simon Mulongo'yu "persona non-grata???????" (istenmeyen kişi) ilan etti.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mulongo'nun Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) yetki alanı ve Somali'nin güvenlik stratejisiyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

İstenmeyen kişi ilan edilen Mulongo'ya ülkeyi terk etmesi için 7 gün mühlet verildi.

Bakanlık, Mulongo'nun ne tür faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin detaylı bilgi ise paylaşmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadele veren AMISOM güçleri, 2007'den bu yana Somali'de görev yapıyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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