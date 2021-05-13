Somali, Afrika Birliği elçisi olarak atanan eski Gana Devlet Başkanını reddetti
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Somali, Afrika Birliği elçisi olarak atanan eski Gana Devlet Başkanını reddetti

Somali, Afrika Birliği elçisi olarak atanan eski Gana Devlet Başkanını reddetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Somali, komşusu Kenya ile yaşadığı diplomatik krizine çözüm bulmak için Afrika Birliğinin elçisi olarak atanan eski Gana Devlet Başkanı John Dramani Mahama'yı reddetti.

Somali, komşusu Kenya ile yaşadığı diplomatik krizine çözüm bulmak için Afrika Birliğinin elçisi olarak atanan eski Gana Devlet Başkanı John Dramani Mahama'yı reddetti.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed Abdirazak, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'e yazdığı mektupta, Mahama'yı Kenya ile olan "geniş bağları" nedeniyle reddettiklerini belirtti.

Abdirazak, Mahama'nın Kenya'daki liderlikle yakından ilişkili olduğunu ifade ederek, Mahama'nın tarafsız bir çözüm sunacağından emin olmadıklarını kaydetti.

Birliğin, Mahama'yı atamadan önce hakkında doğru düzgün araştırma yapmadığını iddia eden Abdirazak, "Kenya'nın liderliğiyle 'geniş bağları' olan bir kişinin Afrika Birliği tarafından siyasi bir çıkmaza ilişkin görüşmeleri kolaylaştırmak için seçilmesi gerçekten şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Somali, Kenya'yla tüm diplomatik bağları kesmişti

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya'yla tüm diplomatik bağları 15 Aralık 2020'de koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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