Somali Adalet Bakanı'ndan YTB'ye ziyaret

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) sağladığı Türkiye Bursları ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Abdulkadir Muhammed Nur, geçtiğimiz Ekim ayında Somali Adalet Bakanı olarak atandı.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) sağladığı Türkiye Bursları ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Abdulkadir Muhammed Nur, geçtiğimiz Ekim ayında Somali Adalet Bakanı olarak atandı. Bakanlığı sonrası ilk ziyaretini de Türkiye'ye yaptı.

Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de bir araya gelen Abdulkadir Muhammed Nur, YTB'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Burs programından dolayı YTB'ye teşekkür eden Abdulkadir Muhammed Nur, "YTB ile gurur duydum. Bugün burada yabancılık çekmiyoruz. Çünkü evimizdeyiz. Mutluyuz. Gerçekten sizin yaptığınız güzel işleri takip ediyorum. Somali'de binlerce öğrenci YTB'den faydalandılar" dedi.

Konuk bakanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren YTB Başkanı Abdullah Eren şunları kaydetti:

"Yükseköğrenimini Türkiye'de tamamlamış bir mezunumuzun Somali'de Adalet Bakanı olması bizi çok mutlu etti. Dolayısıyla Türkiye'de çok iyi karşılandığınızı tahmin ediyorum. Sizi tekrardan tebrik ederim".

YTB Başkanı Eren, Bakan Muhammed Nur'un Türkiye Bursları'na başvuru yaparken doldurduğu formu kendisine hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı