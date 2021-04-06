Somali Adalet Bakanı ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Somali Adalet Bakanı ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Somali Adalet Bakanı ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yaptıkları Türkçe paylaşımlarla AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yaptıkları Türkçe paylaşımlarla AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yüksek öğrenimini, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla Türkiye'de yapan Nur, Twitter'daki paylaşımında, "Türk Somali ilişkilerinin geliştirilmesi ve Somali'nin dünyaya doğru olarak anlatılması noktalarında bugüne kadar büyük katkısı olan Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Nur, paylaşımına AA Genel Müdür Yardımcıları Metin Mutanoğlu ve Mustafa Özkaya ile Afrika Haberleri Editörü İbrahim Tığlı'yı da etiketledi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis de Twitter'da Türkçe olarak yaptığı paylaşımında "Anadolu Ajansı'nın doğum gününü yürekten kutluyorum. Memleketim hakkında yazılan batılı, tek taraflı haberleri kullanmadığı, Türkiye'nin Macarlar hakkında olan kendi analizini yaptığı için de teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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