Somali, ABD'nin askeri desteğinin devam etmesini istiyor
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Somali, ABD'nin askeri desteğinin devam etmesini istiyor

16.10.2020 10:21 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:21
Somali, ABD'nin askeri desteğinin devam etmesini istiyor

Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ABD'nin Somali'deki askeri desteğinin devam etmesini talep etti.

Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ABD'nin Somali'deki askeri desteğinin devam etmesini talep etti.

Fermacu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Somali'ye askeri desteği, Eş-Şebab ile etkili bir şekilde savaşmamıza ve Afrika Boynuzu'nu güvence altına almamıza katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

ABD ile Somali arasındaki dostluğun, güvenlik iş birliğinin sürdürülmesi yoluyla sağlanabileceğini vurgulayan Fermacu, "Bu yolculuktaki başarı, ABD ile Somali arasındaki dostluk, sürekli güvenlik iş birliği ve kapasite geliştirme desteğiyle elde edilebilir." açıklamasını yaptı.

ABD'nin Somali'de yaklaşık 700 askeri bulunuyor

ABD'nin Somali'de çoğu özel kuvvetler mensubu yaklaşık 700 askeri bulunuyor.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, başkanlık yarışındaki kampanyasında dile getirdiği, ABD'li askerleri ülkeye geri getirme vaadinin bir parçası olarak Somali'deki askerlerinin de çekilmesini istediği iddia edilmişti.

Pentagon ise çekilmeyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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