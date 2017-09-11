Somali'de Kanlı Saldırı

Somali'de Kanlı Saldırı

Somali'de terör örgütü El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab, bir askeri üsse saldırı düzenledi.

Somali'de terör örgütü El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab, bir askeri üsse saldırı düzenledi.