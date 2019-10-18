Soma'ya hibe desteği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerel yönetimlere yönelik çalışmalar kapsamında Soma Belediyesine 410 bin lira hibe sağladığı bildirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerel yönetimlere yönelik çalışmalar kapsamında Soma Belediyesine 410 bin lira hibe sağladığı bildirildi.
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlıktan sağlanan hibe desteğinin temizlik hizmetleri için kullanıldığını kaydetti.
Tulup, destekle belediyeye çöp toplama aracı ve konteyner aldıkları bilgisini verdi.