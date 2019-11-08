Soma'ya bir yılda 3,2 milyon liralık spor yatırımı

08.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:02

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçeye son bir yılda 3,2 milyon liralık spor yatırımının kazandırıldığını ifade etti.

Gazetecilere açıklama yapan Tulup, Spor Toto Başkanlığı ile imzaladıkları protokol sonrası Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Bahçesine kapalı spor salonu ve halı saha, Soma Anadolu Lisesi bahçesine ve Fikri Akay Ortaokulu bahçesine futbol sahaları yapıldığını, Cenkyeri Mahallesine ise halı saha yaptırıldığını kaydetti.

Son bir yılda Soma'ya 3,2 milyon liralık spor yatırımı yapıldığına dikkat çeken Ali Tulup, "Yatırımlarımızı hayata geçirme ve vatandaşlarımızın hizmetine sunma açısından destek ve katkıları olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilatı Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e, Manisa AK Parti Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA