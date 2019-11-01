Soma'ya BİLSEM müjdesi

01.11.2019 10:52

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda Soma'da Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) açılmasına karar verildiğini duyurdu.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 5 ilçenin talepte bulunduğu BİLSEM için sadece Soma'ya onay çıktığını ifade etti.

Soma ve Kırkağaç'tan yaklaşık 100 öğrencinin haftanın belirli günlerinde Akhisar'da bulunan Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim görmeye gittiğine işaret eden Özkan, "Bazen derslerinden erken çıkıp Akhisar'a yetişmek zorunda kalıyor, okuldaki derslerinden geri kalıyorlardı. Böylelikle bu sorun ortadan kalkmış oldu. Soma ve Kırkağaç'a hitap edecek olan Bilim Sanat Merkezi'nin yeri olarak Turgutalp Mahallesinde bulunan eski Üftade yurdu gösterildi. Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıp en kısa zamanda eğitim öğretim hizmetine başlatılacaktır. Soma BİLSEM ilçemize öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA