HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Soma Termik Santrali'nde emisyon oranlarını Bakanlığa anlık bildiren sistem kuruldu

AK Parti Manisa Milletvekili Avukat Mehmet Ali Özkan, Çevre Şehircilik ve Enerji Bakanlarıyla yapılan yoğun görüşmeler ve istişareler sonucunda Soma ekonomisinin can damarı olan termik santralde, emisyon oranlarını Bakanlığa anlık bildiren yeni bir sistem kurulduğunu, sistemin test...

Soma Termik Santrali'nde emisyon oranlarını Bakanlığa anlık bildiren sistem kuruldu
03.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:14

AK Parti Manisa Milletvekili Avukat Mehmet Ali Özkan, Çevre Şehircilik ve Enerji Bakanlarıyla yapılan yoğun görüşmeler ve istişareler sonucunda Soma ekonomisinin can damarı olan termik santralde, emisyon oranlarını Bakanlığa anlık bildiren yeni bir sistem kurulduğunu, sistemin test çalışmalarının da tamamlandığını bildirdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Özkan, yaptığı açıklamada, Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerine devam edebilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Hava kirliliğini önlemek amacıyla ülke genelindeki tüm termik santralleri işleten firmalara, baca filtresi takmaları ve belli önlemleri almaları için süre tanındığını, sürenin dolmasıyla 1 Ocak 2020 tarihinde Soma Termik Santrali'nin de içinde bulunduğu baca arıtma tesisi bulunmayan tüm termik santrallerin faaliyetlerinin durdurulduğunu anımsatan Özkan, Soma'da, bölgesel ısıtma sistemi (BİS) için kullanılan sıcak suyun termik santralden sağlanması nedeniyle Enerji ve Çevre Bakanlıkları ile yapılan görüşmeler sonucunda, 6 ünitelik termik santral için, 4 ünite çalışacak şekilde geçici faaliyet izni çıkarıldığını, önce 1 Mayıs, ardından hava şartlarının soğuk seyretmesi nedeniyle 31 Mayıs 2020'ye kadar baca gazı arıtma tesisinin kurulması için ek süre verildiğini hatırlattı.

Enerji sektöründe 13 bin kişi çalışıyor

Soma halkının ana geçim kaynağının madenler ve Soma Termik Santrali olduğunu ifade eden Özkan, "İlçede enerji sektöründe 13 bin kişi çalışıyor. Esnafımız dahil birçok iş kolu, geçimini bu sektör sayesinde sağlıyor. Dolayısıyla, Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerine devam edebilmesi büyük önem arz ediyor" dedi.

Bakanlık Soma Termik Santrali'ne Faaliyet Belgesini verdi

Soma Termik Santrali'nin baca filtrasyonu konusunda yapılan çalışmaların sonuç verdiğini kaydeden Özkan, "Santrali işleten firma ile görüşmelerimiz sonucu DSI (dry sorbent injection) sisteminin hızla takılması sağlanmış ve son derece modern otomasyon sistemi ile emisyon oranlarını anında bakanlığa bildiren tam otomatik bir sistem kurulmuştur. Geçtiğimiz günlerde denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından tamamlanan sistem, emisyon değerlerinin Halk Sağlığı açısından uygun ve istenilen değerlere ulaşması ile "Faaliyet Belgesi" Bakanlığımızca 1 Haziran 2020 tarihinde işletmeye verilmiştir. Son olarak bu sistemin de devreye alınması ile Somalı hemşehrilerimiz derin bir nefes alacaktır" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Ekonomi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
İBB'den '3 katı fiyatına cerrahi maske alımı' iddialarına ilişkin açıklama Ekonomi
İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Ekonomi
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Ekonomi
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ahmet Tekdal Adnan Menderes Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Seda Sayan Seren Serengil
Spor Falcao Mete Gazoz Nihat Özdemir Mehmet Aurelio Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Soma Termik Santrali'nde emisyon oranlarını Bakanlığa anlık bildiren sistem kuruldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 21:14:37. #1.14#
title