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Soma Termik Saltrali'nin geçici faaliyet süresi 31 Mayıs'a uzatıldı

Soma Termik Saltrali'nin geçici faaliyet süresi 31 Mayıs'a uzatıldı
07.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:53

1 Ocak tarihinde faaliyetleri durdurulan Soma Termik santralindeki iki ünite, yeniden hizmet vermek için bakanlıktan onay bekliyor.

1 Ocak tarihinde faaliyetleri durdurulan Soma Termik santralindeki iki ünite, yeniden hizmet vermek için bakanlıktan onay bekliyor. Öte yandan bölge ısıtma sistemi nedeniyle şartlı izin verilen 4 ünitenin hizmet süresinin de 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bacalarında uygun şartlarda filtre bulundurmayan termik santrallerin faaliyetlerinin durdurularak eksikliklerini gidermeleri yönündeki genelge sonrası Soma Termik Santrali'ndeki 6 üniteden 2'si mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Yeni sistem kuruldu

TES-İŞ Sendikası Soma Şube Başkanı Fehmi Tokgöz, santralde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının ardından firmanın çevre mevzuatı gereği olan SO2' emisyonunun düşürülebilmesi için yapım süresi 24-30 ay gibi bir süre alan ıslak FGD sistemi yapılıncaya kadar kuru tip DSI sisteminin kurulduğunu belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirildiğini ve geçici faaliyet belgesi için onay beklediklerini kaydetti.

Bölge ısıtma sistemi nedeniyle süre uzatıldı

Tokgöz, "1 Ocak 2020 itibariyle de bölgesel ısıtma sisteminin Soma Termik Santrali'nde sağlandığından bu ısıtmanın ilçeye fayda getirdiğinden dolayı santralin 4 ünitesinin çalışması 1 Mayıs tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çıkmıştı. Gelinen noktada da havaların daha ısınmaması ve korona virüs salgınından dolayı da ısıtma sisteminin 31 Mayıs'a kadar daha yürütülmesi belediye tarafından intikal ettirildi. Daha sonra bakanlığa bu yazılar yazılarak 31 Mayıs'a kadar ek bir izin alındı" dedi.

Firmadan açıklama

Öte yandan Soma Termik Santrali tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi 31 Aralık 2019 itibarıyla BGA tesisi olmayan santraller Çevre Mevzuatının gereklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle 01 Ocak 2020 itibariyle kapatılmış, ancak Soma Termik Santrali, şehrin ısınması amaçlı bölgesel ısıtma sistemini de beslemekte olduğundan, 6 ünitesinin 4 adedinin çalıştırarak bölgesel ısıtma sezonunda faaliyetlerine kısıtlı da olsa devam etmesine izin verilmişti. Bu uygulama sonrasında, bu güne kadar geçen süre zarfında yerel ve ulusal kamuoyunda konuyla ilgili olarak çeşitli kişi ve kurumlar tarafından açıklamalar yapılmış olup, gelinen aşama ve güncel gelişmeler nedeniyle tarafımızca da bir bilgilendirme yapılmasının gerekli olduğu düşünülmüştür. Santralın kapatıldığından bu yana yeniden açılabilmesi için bir yandan baca gazı arıtma tesisi (BGA) tesisinin kurulum ihalesi de yapılmış olup, süreç kesintisiz devam ettirilirken bu sistemin yapım süresi yaklaşık 24-30 ay süreceğinden bu süre zarfında santralin kapalı kalmaması için istenilen çalışmalar tamamlanmıştır. Tamamlanan çalışmalar şöyle: Daha kısa sürede kükürt değerlerinin mevzuatta istenen emisyon değerlerine uygun hale getirilebilmesini sağlayabilmek için, kısaca sönmüş kireç püskürtme olarak tanımlanabilecek kuru sistem BGA sistemi türlerinden birisi olan DSI (dry sorbent injection) sistemi kurulmuştur. Bu sistemin kuruluş maliyeti düşük, yapım süresi kısa olmakla birlikte işletme maliyeti çok yüksektir. Bu sistem planlanan BGA tesisi yapılıncaya kadar devrede olacaktır. Özelleştirme öncesinde kurulan ancak randımanlı çalışmayan SEÖS (Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi) ve buna bağlı olarak yapılması gereken merdiven ve platformlar yeniden sıfırdan kurulmuş. Bir diğer emisyon konusu olan DeNOx (azot oksit emisyonu kontrolü) için de SNCR sistemi kurulmuştur. 30.04.2020 tarihinde tüm bu eksiklerimiz tamamlanarak Çevre bakanlığına santralın 6 ünitesi için de Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alınması için müracaat edilmiş ve prosedürlerin tamamlanarak santralin 6 ünitesinin de açılması beklenmektedir. Santralde kurulan DSI sitemi Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Sayın Samet Özcan beye inceletilmiş olup özet raporu da bakanlığa iletilmiştir." - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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