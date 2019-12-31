Soma Spastik Çocuklar Derneği, yılbaşı eğlencesi düzenledi

31.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:48

Soma Spastik Çocuklar Derneği, engelliler ve aileleri için yılbaşı eğlencesi organize etti.

Soma Gürmin Düğün Salonu'ndaki etkinliğe AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da katıldı.

Katılanların yeni yılını kutlayan Özkan, dernek üyeleri ve çocuklarla yeni yıl pastası kesti.

"2020, dünyamız ve ülkemiz için güzel gelişmelere vesile olsun"

Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, 2020 yılında da tüm dünyanın konuştuğu başarılara imza atmaya devam edeceğini belirtti.

Dünyanın önemli bir bölümünde savaşların ve yoksulluğun yaşandığını da hatırlatan Özkan, şöyle dedi:

"Sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı milli ve yerli otomobil hayalimizin yeni yılda hızla seri üretime geçtiği aşamaları hep birlikte izleyeceğiz. Milli savunma sanayimizin daha da geliştiği, yerli ve milli araçlarımızın dünyanın her yerinde kullanıldığını görmek bizlere gurur verecek, yeni projelerimizin hayata geçmesi, geleceğe daha aydınlık bakmamızı sağlayacaktır. 2020 yılının dünyamız ve ülkemiz için güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyor, Allah'tan ülkemize, milletimize, bölgemize barış, huzur, refah ve sağlık diliyorum."

Kaynak: AA