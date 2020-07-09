Soma SGM hizmet binası inşaatına başlandı
Soma Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) yeni hizmet binası yapımına başlandı.
09.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:07
Soma Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) yeni hizmet binası yapımına başlandı.
SGM yapım ihalesinin ardından yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı, Kurtuluş Mahallesi'ndeki inşaat alanında incelemede bulundu.
Tulup, yeni hizmet binasının 300 gün içinde tamamlanacağı bilgisini verdi.
Kaynak: AA