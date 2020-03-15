Soma Sevişler Baraj Gölü'nde insan kolu bulundu
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Kesik, Soma, Güncel

Soma Sevişler Baraj Gölü'nde insan kolu bulundu

MANİSA'da Sevişler Baraj Gölü'nün kıyısında kesik insan kolu bulundu.

15.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:46
Soma Sevişler Baraj Gölü'nde insan kolu bulundu

MANİSA'da Sevişler Baraj Gölü'nün kıyısında kesik insan kolu bulundu. Çalışmalarda kolun, 7 Şubat'ta kaçırılan ve ailesinden 450 bin TL fidye istenen Özcan Eren'e (22) ait olabileceği değerlendirildi. Yapılan incelemelerde Özcan Eren'in en son, veteriner hekim Mehmet T.'nin (33) otomobilinde görüldüğü ve baraj çevresine gittikleri tespit edildi. Gözaltına alınan Mehmet T. ifadesinde, fidye mektubunu kendisinin yazdığını ancak Eren'i öldürmediğini söyledi. Eren'in ailesinden, kesik kolla karşılaştırılması için DNA örneği alındığı, öğrenildi.   

Dün öğleden sonra, Soma ilçesi Sevişler Mahallesi'ndeki baraj gölünün kıyısında mahalleli, omuzdan kesilmiş insan kolu buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Soma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede insan kolunun bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, kesik kolu DNA incelemesi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Jandarma ve polis ekipleri, Su Altı Arama Kurtarma Timi ile kesik kolun kime ait olduğunu belirlemek için baraj gölü ve çevresinde arama çalışması başlattı. 

1 HAFTA ÖNCE KAYBOLAN KİŞİ ÜZERİNE YOĞUNLAŞILDIYapılan araştırmaların ardından ekipler, kayıp başvurularına odaklandı. Kesik kolun, 1 hafta önce ailesinin kırsal Bayat Mahallesi'nde kaçırıldığından şüphelenerek kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e (22) ait olabileceğini değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, çalışmalarını bu yönde genişletti. İlçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, Özcan Eren'in en son ilçe çıkışında görüldüğünü ve veteriner hekim Mehmet T.'nin otomobilinde olduğunu belirledi. Görüntülerde ayrıca, Mehmet T.'nin ilçeye dönerken yalnız olduğu saptandı. Mehmet T.'nin son cep telefonu görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinde yapıldığı tespit edildi. 450 BİN TL FİDYE İSTEMİŞÖzcan Eren'in ailesiyle iletişime geçen ekipler, dedesinden 450 bin TL fidye istendiğini öğrendi. Bunun üzerine jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla Mehmet T. evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunda çelişkili ifadeler veren Mehmet T.'nin, fidye mektubunu yazdığını itiraf ettiği ancak cinayeti işlemediğini ileri sürdüğü öğrenildi. Mehmet T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Ayrıca, Özcan Eren'in ailesinden, kesik kolla karşılaştırılması için DNA örneği alındığı, öğrenildi.


Kaynak: DHA

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