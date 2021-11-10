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Soma polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Soma polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Soma'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SOMA, MANİSA (İHA) - Soma'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde, uygulama noktalarında ve belirlenen adreslerde aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda, 150 adet sentetik ecza, 3 parça halinde 30 gram metamfetamin maddesi, 5 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalarda, 5 şüpheli şahıs ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soma Emniyet Müdürlüğü, Soma halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceğini duyurdu. - MANİSA

Soma polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Soma polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

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