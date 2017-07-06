Soma Personeline 'Hizmette Farkındalık Eğitimi' Verildi

Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumlarından toplam 350 personel eğitimden geçti.

Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi konferans salonundaki eğitim Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Bilge tarafından verildi.

'Hizmette Farkındalık Eğitimi'nin belediye çalışanlarının belediyeden hizmet alanların duygularını anlamaya, onlara olumlu ve güler yüzlü hizmet sunmaya sunmalarını sağlamaya yönelik özgün bir eğitim olduğunu söyleyen Bilge, "Belediye çalışanlarının kamu hizmet süreçleri içerisinde mensup olduğu kurumun davranış modelini öğrenmesi, benimsemesi ve gelecek kuşaklara aktarabilmesi için toplumsal ve kurumsal kültür anlayışında olumlu yönde değişim ve dönüşüm sağlayan kişisel farkındalık eğitimi çok önemlidir" dedi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün her türlü eğitime önem verdiğine dikkat çekti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için eğitim önem verdiğini belirten Şaşmaz, "İlçelerimizdeki personelimizi üniversitemizin uzman eğitimcilerinin sunduğu kaliteli eğitimlerle buluşturuyoruz. Vatandaşımıza hizmet verirken hizmette farkındalığı öne çıkarmak için kendini vatandaşın yerine koymanın önemini vurgulamak istiyoruz. Empati yapmak zorundayız. Bizler belediyemizde bir vatandaş olarak nasıl karşılanıp, işlerimizin çözümlenmesini istiyorsak aynı biçimde vatandaşımıza davranıyoruz. Kurumsal kültürümüz ve kimliğimiz açısından bunu bir davranış prensibi olarak yerleştirmek amacındayız. Hizmette farkındalık eğitimimizin amacı budur" dedi.

Seminer sonunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Bilge'ye çiçek takdim edildi.