Soma'nın Mahallelerinde Dereler Temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Atatürk ve İnönü mahallelerinden geçen ıslahlı derede başlattığı bir kilometrelik temizlik çalışmasını noktalayarak, olası taşkınlar için önlem aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havaların gelmesiyle birlikte hız kazandırdığı dere temizlik çalışmalarını kısa sürede tamamlıyor. Bu kapsamda MASKİ, Soma ilçesine bağlı Atatürk ve İnönü mahallelerinde başlattığı dere temizlik çalışmasını da noktaladı. MASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmayla ıslahlı derede bir kilometre uzunluğunda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla ilgili konuşan Atatürk Mahalle Muhtarı Davut Süzek, "Mahallemizde geçen derede temizlik çalışması gerçekleştirildi. MASKİ'nin yaptığı bu çalışma gerçekten mahallemize çok faydalı oldu. Evlerimizin de yakınından geçen derede zamanla oluşan pislikler ve toprak birikintileri vardı. Rüzgarlı havalarda dereden gelen pis koku dayanılmaz oluyordu. Sağ olsun MASKİ hepsini temizledi. Şu an ne rüzgar ne de yağmurlarla gelen sular bizi etkilemeyecek. Vatandaşın her türlü rahatını düşünerek hizmet getiren başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.

İnönü Mahalle Muhtarı Aziz Cambal ise "MASKİ'nin hizmetlerinden mahalleli olarak çok memnunuz. Şimdi de deremizde kapsamlı bir temizlik işi gerçekleştirildi. Sadece bizim mahallemizden değil ilçemizin diğer mahallelerinden geçen ıslahlı deremizde yabancı otlar ve pislikler temizlendi. Sağlık açısından da vatandaşımız çok rahatladı" diye konuştu. - MANİSA