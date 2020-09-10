Soma'nın kültür ve tarihini yansıtan 'Soma Evi' açıldı Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Belediyesinin katkılarıyla restorasyonu tamamlanan, ilçe kültürünü ve tarihini yansıtan 'Soma Kemahlı Kültür Evi' düzenlenen törenle açıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Belediyesinin katkılarıyla restorasyonu tamamlanan, ilçe kültürünü ve tarihini yansıtan 'Soma Kemahlı Kültür Evi' düzenlenen törenle açıldı.

Soma'nın Karamanlı Mahallesinde 1800'lü yıllarda yapılan ancak atıl durumda bulunan tarihi ev, Soma Belediyesinin girişimiyle turizme kazandırıldı. İlçenin tarihine ışık tutan evin restorasyonu uzman ekiplerce tamamlanırken, Osmanlı dönemine ait motiflerin işlendiği tarihi evin odaları, Soma'nın tarihi gelenek ve kültürünü yansıtan asırlık el işi ürünler ve tarihi önemi sahip eşyalarla donatıldı. 'Soma Kemahlı Kültür Evi' adı verilen eserin açılışı törenle yapıldı. Açılışa katılan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup kültür evini gezerek, Soma Belediyesi Folklor Topluluğu ve Sanatları Eğitmeni Ahmet Sis'den bilgi aldı. Kültür evi içinde tarihi eserler ile donatılmış, mutfak, çeyiz odası, sünnet odası, sergi odası, fotoğraf odası, oturma odasının yer aldığını belirten Ahmet Sis, 1800'lü yıllardan kalan tarihi evin Belediye tarafından aslına uygun olarak restore edildiğini, Soma'nın tarih ve kültürünü yansıtan tamamen tarihi el işi sanat ürünleri ve eşyalar ile donatıldığını söyledi. .

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise evin ilk sahibi olan Kemahlı Ahmet Efendi'nin de isminin yaşatılması için tarihe eve Soma Kemahlı Kültür Evi ismini verdiklerini, kültür evinde paha biçilemez çok kıymetli antika ve tarihi el işi eşyalarının sergilendiğini söyledi. Tulup, kültür evinin Soma'nın tarihini yaşattığını vurgulayarak, herkesi burayı görmeye davet etti. Başkan Tulup ayrıca, tarihi Damgacı Cami'nde de restorasyon çalışmalarının artık sona geldiğini tarihi caminin yakında açılacağını, tarihi bedesten ile tarihi Selçuklu Hamamı'nın da restorasyonu için çevre kamulaştırmasının yapılması ile çalışmaların başlayacağını sözlerine ekledi.

Korona virüs tedbirleri sebebiyle kısıtlı katılım ile gerçekleştirilen törene, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Garnizon Komutanı Adem Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna, AK Parti İlçe Bakanı Erol Saygılı katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA