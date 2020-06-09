Soma Millet Bahçesi'nin ihalesi, 13 Ağustos'ta
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Soma Millet Bahçesi'nin ihalesi, 13 Ağustos'ta

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Manisa'nın Soma ilçesinde kurulacak Millet Bahçesi'nin ihalesi, 13 Ağustos'ta düzenlenecek.

Soma Millet Bahçesi'nin ihalesi, 13 Ağustos'ta
09.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:14

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Manisa'nın Soma ilçesinde kurulacak Millet Bahçesi'nin ihalesi, 13 Ağustos'ta düzenlenecek.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hazırlıklarına başladıkları Soma Millet Bahçesi Projesi'nde ihale tarihinin belirlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Projenin 13 Ağustos 2020'de ihaleye çıkılacağını belirten Tulup, "İlçe halkımızın güzel vakit geçirmesini ve nefes almasını sağlayacak projeyle ilgili bu önemli gelişmeyi halkımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Millet Bahçesi Projesi kapsamında millet kıraathanesi, maden müzesi, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanlarının yapılacağını kaydeden Tulup, "Projenin en başından bugüne kadar desteğini esirgemeyen ve bizleri asla yalnız bırakmayan AK Parti Manisa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'a Soma halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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