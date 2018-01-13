Soma Maden Faciasında Ölenleri Andılar

MANİSA'nın Soma ilçesindeki maden faciasında ölen madenciler, kentte düzenlenen etkinlikte anıldı.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin öldüğü facia sonrası, yaşamını yitirenlerin yakınları, her ayın 13'üncü gününü 'Madencileri Anma Günü' ilan etti. Sosyal Haklar Derneği Soma Şubesi öncülüğünde bugün Soma'daki Beşyol Mevkii'nde bir araya gelen 10 madenci yakını, 'Unutmadık, unutturmayacağız, sorumlulardan hesap soracağız' yazılı pankart açtı, "Kader değil cinayet", "Soma'yı unutma, unutturma" sloganları attı.

"ADALET ARIYORUZ"

Madenci heykeli önünde basın açıklaması yapan, faciada ölenlerden Kader Yıldırım'ın ablası İlknur Kiriş, dava sürecine değindi. Kiriş, dava ve avukatlarına sahip çıkacaklarını vurguladı. Mahkeme üzerinde baskılar olduğunu öne süren, mahkeme heyetininin değiştirildiğini hatırlatan Kiriş, şöyle dedi:

"Yeni heyetin yaptığı ilk duruşmada, hakimlerin tarafsız olmadıklarının anlaşılması üzerine, heyeti reddeden ve duruşma savcısı hakkında suç duyurusu yapan davanın avukatları, sırayla gözaltına alınmıştır. Önce İzmir'de davanın avukatları gözaltına alınmış ve bir süre sonra serbest bırakılmış; sonrasında başından beri davanın takipçisi ve emektarı olan Avukat Selçuk Kozağaçlı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Başta adalet arayan, katliamın ilk gününden itibaren bu mücadeleye katkı sağlayan Sosyal Haklar Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği ve diğer kurum ve kuruluşlar ile duyarlı insanlarımıza gözdağı verilmek istenmektedir. Bu süreçte elbette ki bu saldırılar bizleri yıldırmadı. Önce duruşma savcısı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Devamında mahkeme heyeti reddedildi, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Kamuoyunda gündeme getirildi ve mücadele büyütüldü. Bu mücadelenin sonucunu almayı da başardık. 9-10 Ocak'ta yapılan duruşmada mahkeme heyeti, Manisa'da yürütülen paralel soruşturmanın derhal mahkemeye gönderilmesine karar vererek savunmaya toplanacak deliller için son kez süre verdi."

Avukat Kozağaçlı'nın derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyleyen Kiriş, 1 yıldan bu yana başkaca araştırılacak husus kalmamasına rağmen, kamu adına cinayetlerin hesabını sormakla görevli Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin görüşünü açıklamasını beklediklerini söyledi. Kiriş, "Katliamın üzerinden geçen 44 ay boyunca mahkeme salonlarında talep ettiğimiz adaleti sokakta da talep etmeye devam ediyoruz. Adaleti bulana dek de bu talebimizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Grupta bulunanlar, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı. - Somamanisa