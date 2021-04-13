Soma'daki maden faciası davasında 4 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
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Soma'daki maden faciası davasında 4 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin davada Yargıtay'ın yeniden yargılanmasına karar verdiği 4 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin davada Yargıtay'ın yeniden yargılanmasına karar verdiği 4 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezine gelen şehit madenci yakınları ve taraf avukatları, kimlik kontrolünün ardından duruşma salonuna alındı.

Salgın tedbirleri nedeniyle basın mensuplarının alınmadığı duruşmada sanıklar Can Gürkan, Adem Ormanoğlu, Efkan Kurt ve Haluk Evinç, farklı adliyelerden SEBGİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Madenci yakınları açıklama yaptı

Madenci aileleri duruşma öncesi, salon yakınlarında bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı.

Aileler adına basın açıklamasını okuyan şehit madenci Erdoğan Köse'nin oğlu Berkan Köse, sanıkların mahkeme salonunda hazır bulunmamasına ailelerin tepkili olduğunu söyledi.

Yakınları için yeniden adalet arayışı içinde olduklarını belirten Köse, "Babalarımızın, amcalarımızın, ağabeylerimizin ekmek davası mücadelesinde hayatlarını ve canlarını ortaya koyarak bedel ödedikleri bu davada adalet arayışımızın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak da sadece faciada hayatını kaybeden oğlu Uğur için değil 301 madencinin babası, kardeşi, yakını olarak adalet beklediğini söyledi.

Olay ve süreç

Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin ölümü, 162'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış 11 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında 5 tutuklu sanığa 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası, 9 sanığa adli kontrol, 37 sanığa ise beraat verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, davada yerel mahkemenin tutuklu sanıklar hakkındaki hapis cezalarını yerinde bulmuş 5 sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise 20 Ocak'ta yerel mahkemenin kararıyla ilgili yaptığı temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'un "bilinçli taksir derecesinde kusurları bulundukları" gerekçesiyle haklarında verilen kararları bozmuş, Haluk Evinç'in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini belirtmişti.

Soma'daki maden faciası davasında 4 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
Soma'daki maden faciası davasında 4 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
Soma'daki maden faciası davasında 4 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
Soma'daki maden faciası davasında 4 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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