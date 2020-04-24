Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi - Haberler
Turgutalp, Manisa, Soma, Güncel, Haber

Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.

24.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:09
Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Turgutalp Mahallesi Özgen Sokak'ta 3 katlı 6 daireli bir apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve polis sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda yangın söndürülürken binanın son katındaki iki daire kullanılamaz hale geldi.

Sokağa çıkıp yangını izleyen mahalle sakinleri, polisin uyarısıyla evlerine döndü.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da olay yerine gelerek yangını söndürme çalışmalarını takip etti, ekiplerden bilgi aldı.

Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu 'hatalı' diye kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Fahrettin Koca Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Fettah Can Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Podolski Burak Yılmaz Loris Karius Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ramazan 23 Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Soma ilçesindeki yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 20:18:35. #1.15#
title