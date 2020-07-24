Soma faciasından kurtulan işçi Kovid-19'u da atlattı
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Soma faciasından kurtulan işçi Kovid-19'u da atlattı

Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin şehit olduğu maden faciasında, en fazla kaybın verildiği "S panosu" olarak adlandırılan bölümde yer üstünden inen borudaki havayı soluyarak hayatta kalmayı başaran İbrahim Genç, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) de yenerek bir kez daha yaşama bağlandı.

Soma faciasından kurtulan işçi Kovid-19'u da atlattı
24.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:07

Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin şehit olduğu maden faciasında, en fazla kaybın verildiği "S panosu" olarak adlandırılan bölümde yer üstünden inen borudaki havayı soluyarak hayatta kalmayı başaran İbrahim Genç, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) de yenerek bir kez daha yaşama bağlandı.

Faciada, bulunduğu bölümündeki ikisi hariç tüm mesai arkadaşlarını kaybeden 37 yaşındaki 2 çocuk babası İbrahim Genç, bir hafta önce halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 olduğunu öğrendi.

Genç'in Kovid-19 tanısı konulan eşi ve iki çocuğunun tedavisine de devam ediliyor. Tanı konulduktan sonra hemen hastaneye yatırılan Genç, 7 günlük tedavinin ardından iyileşti.

Maden faciasında ocaktan çıkarken dışarıda bekleyenlerin sevinç çığlıklarıyla karşılanan İbrahim Genç, bu kez hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

İbrahim Genç, hastalığı yenmesinde erken müdahalenin çok önemli olduğunu belirtti.

İlk günlerde çok ağrıları olduğunu anlatan Genç, "Madende çalıştığım için daha ağır bir süreç geçirebilirdim. Erken teşhis çok önemli oldu. Hiç kimse benim başıma gelmez diye düşünmesin. O nedenle istenilen tedbirlere hepimizin uyması gerekiyor. Maske kullanımı çok önemli. Maden faciasında arkadaşlarımı kaybettim, borudaki havayı soluyarak hayatta kalmıştım. Birinciyi yendik ikincisini de yendik. Maden kazası olur hastalık olur Allah bir daha göstermesin." diye konuştu.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan ise pandemi süresince hastaneden toplam 375 hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Hastalıktan korunmak için maskenin çok önemli hale geldiğini dile getiren Çağlayan, "Mesafemizi koruyacağız, hijyenimize dikkat edeceğiz. İbrahim Bey sağlığına kavuştu, ailesinin de genel durumu iyi tedavileri sürüyor. Umarım onları da bayram öncesi İbrahim ile buluşturacağız." şeklinde konuştu.

İbrahim Genç'in doktoru Özlem Eren de hastanın ilk günlerde ağrılarının olduğunu ancak virüsten kurtulmayı başardığını kaydetti.

Kaynak: AA

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