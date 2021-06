Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma (2)

GÜRKAN'A SEGBİS TEPKİSİDuruşmaya tutuksuz sanık Can Gürkan SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ve madenci yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmaya tutuksuz sanık Can Gürkan SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ve madenci yakınları salonda hazır bulundu. Celse, kimlik tespitiyle açıldı. Mahkeme başkanı, ilk olarak geçen celsede madencilerin avukatları tarafından istenen reddi hakim talebinin kabul görmediği kararını okudu. Başka bir davada tutuklu durumda bulunan Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın SEGBİS ile duruşmaya katılmaya yönelik talebi de mahkeme heyetince kabul görmedi. Madenci ailelerin avukatları, Can Gürkan'ın SEGBİS ile bağlanmasını bir kez daha eleştirdi. 7 Haziran'da yayımlanan kararnameyle Denizli'ye atanan Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu'na hitaben Avukat Can Atalay, "Burada büyük bir tiyatro oynanıyor. 3,5 yıldır öyle veya böyle bu dosyayla siz ilgileniyorsunuz. O yüzden kararı da siz verin" dedi. Esas hakkında mütalaa için söz alan madencilerin avukatları, sanıkların bilinçli taksirden değil, olası kasttan yargılanması gerektiğini, mütalaada beraati istenen Haluk Evinç'in de olası kasttan ceza almasını istedi.

Esas hakkında beyanda bulunan Avukat Nergiz Tuba Aslan, mahkeme heyetine güvenmediklerini söyledi. Aslan, "Sizin tarafsız ve bağımsız olmadığınızı düşündüğümüzü açık açık söyledik. Haluk Perinç ve Can Gürkan'ın aldıkları yönetim kurulu kararı açıkça olası kasta işaret ediyor. Kar amacı ile alınmayan ihmaller açıkça görünüyor. Madende, katliam öncesi işçiler zaten nefes alamıyordu. Buna önlem alınmadı. Daha fazla işçinin ölmemesi için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.'EVİNÇ OLAYIN SORUMLUSUDUR'Çıkacak olan kararın yeni faciaların önüne geçmesinde emsal olacağını belirten Avukat Özgür Karaduman, "Can Gürkan'a 2 sene az 2 sene fazla ceza vermeniz bu insanların yüreklerini rahatlatmayacak. Sadece hayatını kaybedenler için değil. Bundan sonra yaşanacak katliamların olmaması için uğraşıyoruz. Yeni Alp Gürkanlar, yeni Can Gürkanlar olmasın diye, insan hayatı bu kadar değersiz olmasın, diye bu duruşma çok önemlidir" ifadelerini kullandı.Mütalaada beraati istenen sanık Haluk Evinç'in de cezalandırılması gerektiğini belirten Avukat Melike Polat, "Haluk Evinç'in havalandırmayı ters çevirmeye dair kararı verdiğine ilişkin çok açık ve kesin deliller var. Havalandırmanın ters çevrilmesi 23 kişinin ölümüne 120 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Haluk Evinç bu verdiği karar ile doğrudan bu olayın sorumlusudur. Evinç'e de ceza verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan zaman zaman mahkeme salonunda gergin anlar da yaşandı. Avukatlar beyanlarını verdiği sırada madenci yakınları, mahkeme heyetine sık sık tepki gösterdi. Tepkiler üzerine mahkeme başkanı, salonda sessizlik sağlanmadığı takdirde davayı izleyenleri çıkarmak zorunda kalacağını belirtti. Duruşmaya ara verildi.

