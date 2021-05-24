Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (4)
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Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (4)

Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (4)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'DAVAYA MÜDAHALE EDİLMİŞTİR'Soma Davası duruşmasının ardından madenci ailelerinin avukatları, açıklamalarda bulundu.

'DAVAYA MÜDAHALE EDİLMİŞTİR'

Soma Davası duruşmasının ardından madenci ailelerinin avukatları, açıklamalarda bulundu. Avukatlardan Can Atalay, "Mesele çok açık. Somada 301 madencinin hayatını kaybettiği davaya siyaseten müdahale edilmiştir. Artık rezalet ortalığa fena saçılmış durumda. Gazetelerde boy boy önemli siyasetçilerin çeşitli özel ilişkiler nedeniyle bu dosyaya müdahale etmeye çalıştıkları, bir kısım yargı mensubunun buna karşı direndiği ancak başka bir kısmının buna boyun eğdiği iddia edilmektedir. Duruşma salonlarında bunu gördük. 14 Haziran'da yine Akhisar'da olacağız. Soma'yı unutursak kalbimiz kurusun, diyen herkesi buraya bekliyoruz" dedi. 

Avukat Nergiz Tuğba Arslan da mücadelelerinin süreceğini söyledi.CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise "14 Haziran'da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir suç işlenmeye hazırlanılıyor. Bu suça hep birlikte suçüstü yapmamız gerekir. Uzun süredir burada büyük bir organize suç işlemektedir. Sarı sendika, sermaye ve siyaset üçgeni 301 madenciyi yuttu. Buna sessiz kalamayız. Bunu zamana yayarak suçluları kurtarmaya çalıştılar. Görülüyor ki oldukça yol katettiler. Bu defteri kapatmaya çalışıyorlar. 7 sene önceki vicdanlı insanlara sesleniyoruz. Gelin, işlenmek istenen organize suça 14 Haziran'da hep birlikte suçüstü yapalım. Onlar bu davayı kapatsalar da onların gözünün içine bakıp 'Bu dava bitmedi. Yeni başlıyor' diyelim. Bir sonraki seçimlerden sonra yapılacak anayasa değişikliğinden sonra kurulacak olan bağımsız yargıda bu davalar yeniden görülür. O zaman şimdi başka mevkilerden bakanlar da yargılanacak. Yüce divana da gidecek birileri. Herkes Soma için hesap verecek" diye konuştu.

CHP'li Özel, konuşmasının son kısmında, toplumun her kesimini 14 Haziran'da görülecek davaya katılmaya çağırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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