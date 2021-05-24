Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (3)
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Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (3)

Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma (3)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

SALONDA GERGİNLİK Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te, 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında 4 sanığın yeniden yargılandığı duruşmada, madenci ailelerinin avukatlarının reddi hakim talebi, mahkeme heyetince kabul edilmedi.

SALONDA GERGİNLİK 

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te, 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında 4 sanığın yeniden yargılandığı duruşmada, madenci ailelerinin avukatlarının reddi hakim talebi, mahkeme heyetince kabul edilmedi. Heyet, öne sürülen gerekçelerin reddi hakim talebi için yeterli olmadığını, avukatların Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunabileceklerini belirtti. Karar üzerine mağdur avukatları, yazılı olarak Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini söyledi. 

Duruşmada madencilerin yakınları da söz aldı. Faciada hayatını kaybeden Ali Kavas'ın eşi Gülten Kavas, "Bu devran dönecek ve bunun hesabını verecekler" diye konuştu.Yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın eşi Naciye Kaya da "Çocuklarımız nice babasız bayramlar geçirdi. Ölenler geri gelmeyecek ama tek derdimiz, başka iş kazaları olmasın. Hepsi, bayramlarda çocuklarının elinden tutarken, biz mezarlara gidiyoruz" dedi.Mahkeme başkanının, sanık avukatı Abdurrahman Gök'e söz vermesinin ardından salonda gerginlik yaşandı. Esasa ilişkin mütalaa hakkında konuşan Gök, "Mağdur edebiyatı yapılıyor" deyince madenci aileleri ve avukatları, tepki gösterdi.DURUŞMA ERTELENDİ

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuzluk hallerinin devamına ve reddi hakim talebine yapılacak itirazın sonucunu beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Tolga TAHÇI- Ersan ERDOĞAN/ AKHİSAR (Manisa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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