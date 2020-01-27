Soma'dan, Elazığ'a kömür yardımı
Soma'dan Elazığ'a yola çıkan Kooperatif tırlarının uğurlanması görüntüleri AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'dan kömür yardımı açıklaması Soma'dan Elazığ deprem bölgesine 100 ton kömür gönderildi.
27.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:15
Soma'dan Elazığ'a yola çıkan Kooperatif tırlarının uğurlanması görüntüleri
AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'dan kömür yardımı açıklaması
Soma'dan Elazığ deprem bölgesine 100 ton kömür gönderildi.
Kaynak: AA