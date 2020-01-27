Soma'dan, Elazığ'a kömür yardımı
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Soma'dan, Elazığ'a kömür yardımı

Soma'dan Elazığ'a yola çıkan Kooperatif tırlarının uğurlanması görüntüleri AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'dan kömür yardımı açıklaması Soma'dan Elazığ deprem bölgesine 100 ton kömür gönderildi.

27.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:15
Soma'dan, Elazığ'a kömür yardımı

'dan 'a yola çıkan Kooperatif tırlarının uğurlanması görüntüleri

AK Parti Manisa Milletvekili 'dan kömür yardımı açıklaması

Soma'dan Elazığ deprem bölgesine 100 ton kömür gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soma'dan, Elazığ'a kömür yardımı
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