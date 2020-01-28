: Soma'dan deprem bölgesine 22 bin ton kömür gönderilecek

28.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:28

Manisa'nın Soma ilçesinden, Elazığ ve Malatya'ya gönderilecek 22 bin ton kömürün sevkiyatı için hazırlıklara başlandı.

Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacağının açıklanmasının ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Soma'da bulunan Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü de 22 bin ton kömürün deprem bölgesine ivedi olarak ulaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kömür yüklü kamyonlar, önümüzdeki günlerden itibaren deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gitmek üzere yola çıkacak.

Böylece, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahipleri için 2019 yılı sezonu için ulaştırılan kömüre ilave 22 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'ya gönderilmiş olacak.

Kaynak: AA

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