Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi Göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan 2 madencinin daha cansız bedenlerine ulaşılırken, kazada toplamda 3 işçi hayatını kaybetti.

Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan 2 madencinin daha cansız bedenlerine ulaşılırken, kazada toplamda 3 işçi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında 3 işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre madenin faaliyette bulunmayan bir bölümünde çalışma yapıldığı sırada göçük meydana geldi. İşçilerin haber vermesi üzerine göçük bölgesine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kurtarma çalışmaları sırasında ilk olarak maden işçisi Ersin Özdoğan'ın cansız bedeni çıkarılırken, 1 madenci de yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 2 madenci için kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında göçük altında kalan madenciler Erdinç Karaveli ile Salih Ayber'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Madencilerin cenazeleri adli tıp morguna kaldırılırken, yaralı işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şirket yazılı açıklama yaptı

Öte yandan kazanın yaşandığı madenle ilgili İmbat Madencilik A.Ş. tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açılmada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin Soma ilçesinde faaliyette bulunduğu yeraltı kömür ocağında 10.04.2020 Cuma günü saat 11: 00 civarında, yeraltında bakım-onarım faaliyetleri yapılan galeride göçük meydana gelmiştir. Meydana gelen elim kazada 4 çalışanımız göçük altında kalmış, kurtarma çalışmalarıyla bir arkadaşımız sağ olarak çıkarılmış, ancak maalesef üç arkadaşımız vefat etmiştir. Olay adli

makamlara intikal etmiş ve inceleme başlatılmıştır. Dünyada ve ülkemizde pandemi ile mücadele kapsamında sadece zorunlu işlerin

sürdürüldüğü bir ortamda işletmemizde de yaklaşık 1 aydır üretim haricinde tamamen iş güvenliğinin gereklerini yerine getirebilme adına zaruri personelle zorunlu işler sürdürülmektedir. Bu kapsamda galerideki bakım onarım çalışmaları esnasında meydana gelen

bu olayda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza öncelikle Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, iş arkadaşlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Pandemi nedeniyle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde böyle bir olayla karşılaşmamız hem şirketimizi hem de bütün çalışanlarımızı ve ailelerini derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Bu aşamadan sonra şirketimiz bütün imkanlarıyla elim kaza sonucu kaybettiğimiz çalışma arkadaşlarımızın ailelerinin yanında olacaktır. Başta vefat eden arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve bütün madencilik camiasına başsağlığı diliyoruz"

Kaynak: İHA