Soma'daki kesik kol vakasında 1 tutuklama
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Manisa, Kesik, Soma, 3. Sayfa

Soma'daki kesik kol vakasında 1 tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj gölünden çıkan kesik insan kolu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:14
Soma'daki kesik kol vakasında 1 tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj gölünden çıkan kesik insan kolu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kesik kolun 7 şubat'tan beri kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olabileceğini düşünen polis, gencin ailesinden DNA testi için örnek aldı


Alınan bilgilere göre Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında çevredeki vatandaşlar tarafından omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edilmiş, durum hemen güvenlik güçlerine bildirilmişti. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bulunan kol muhafaza altına alınıp adli tıpa gönderilirken, jandarma ekipleri, Manisa Su Altı Arama Kurtarma Timi ile birlikte kesik kola ait cesedi arama çalışmalarına devam ediyor.


Kayıp gencin ailesinden örnek alındı


Barajdan çıkan kesik kol vakasından sonra 7 Şubat 2020 tarihinden bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren üzerinde yoğunlaştı. Soma'daki Bayat mahallesinden 7 Şubat günü kaybolan Eren, kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya gitti. Orada 1 gün kalıp döndükten sonra, kız kardeşiyle oturduğu mahallede karşılaştı. Kız kardeşine "Sen eve git! Ben geleceğim" diyerek giden Özcan Eren'den bir daha haber alınamadı. Kaybolduğu gün öğleden sonra 15.00 sıralarında telefonu kapanan ve aynı gün içinde dedesinin üzerine kayıtlı olan beyaz renkli aracı Soma İkiz Kule civarında park edilmiş vaziyette bulunan 22 yaşındaki gencin, kaybolduktan sonra dedesi Şaban Eren'in evine bırakılan bir fidye mektubu dikkat çekti. Mektupta 450 bin lira fidye istendiği aksi takdirde organ mafyasına teslim edileceği belirtilmişti.


Özcan Eren'i en son gören kişi olan M.T. olayla ilgili gözaltına alındı. Mehmet T. ifadesinde fidye mektubunu kendisinin bıraktığını ancak Özcan Eren'i öldürmediğini söylediği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Diğer yandan da bulunan kesik kolun kayıp Özcan E.'ye ait olup olmadığının tespiti için aileden alınan örneklerle İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilerek DNA incelemesine alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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