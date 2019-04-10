Soma'daki Kazada Ölen 2 Kişi Toprağa Verildi, 6 Yaralı Taburcu Edildi (2)

KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Manisa'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada, aracın önüne aniden çıktığı öne sürülen kamyonun şoförü Murat Eden adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde, "Ben ana yola çıkmak istediğim sırada, soluma baktım. Midibüsü uzakta gördüm. Midibüsle aramda mesafe fazlaydı ve kendime güvenerek kendi şeridime geçmiştim. Fakat o telaşa, heyecana kapıldı herhalde. Yerler yağışlı ve kaygan olduğu için takla atmış. Ben midibüsün takla attığını ve devrildiğini görmedim. Suçsuzum" diyen Eden, tutuklandı.

Cemil SEVAL/MANİSA,

Kaynak: DHA