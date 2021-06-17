Soma'da yol geçişleri güvenli hale geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soma'da yol geçişleri güvenli hale geliyor

Soma'da yol geçişleri güvenli hale geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Evciler ve Zafer mahallelerindeki dere geçiş noktalarında menfez çalışması yaparak yol geçişlerini güvenli hale getirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek ve her türlü can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesine bağlı Evciler ve Zafer mahallelerinde iki farklı dere üzerindeki geçiş noktalarında toplamda 9 adet kutu menfez çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile yol geçiş noktaları güvenli hale getirilirken, yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkınlara karşı önlem alındı.

"Güzel bir hizmet oldu"

Evciler Mahalle Muhtarı Ünal Ünlü, "Geçtiğimiz aylarda yaşanan aşırı yağışlardan dolayı mahallemizdeki derenin üzerinden geçen yolda göçük meydana gelmişti. MASKİ ekipleri gereken çalışmayı yaptı ve sorun ortadan kaldırıldı. Ulaşım da güvenli bir hale geldi. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"MASKİ'den çok memnunum"

Zafer Mahalle Muhtarı Hüseyin Balkan, "MASKİ ekiplerinin kutu menfez çalışması ilçemizdeki çiftçilerin güzergahı konumunda. Çalışma yapılmadan önce ulaşım adına büyük sorun yaşanıyordu. Artık yol geçişleri güvenli hale geldi. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberleri: Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
Son dakika haberleri: Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
Son dakika haberi: Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi.
Son dakika haberi: Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi.
Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Şenol Güneş Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Soma'da yol geçişleri güvenli hale geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:49:11. #1.14#

title