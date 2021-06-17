Soma'da yol geçişleri güvenli hale geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Evciler ve Zafer mahallelerindeki dere geçiş noktalarında menfez çalışması yaparak yol geçişlerini güvenli hale getirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek ve her türlü can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesine bağlı Evciler ve Zafer mahallelerinde iki farklı dere üzerindeki geçiş noktalarında toplamda 9 adet kutu menfez çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile yol geçiş noktaları güvenli hale getirilirken, yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkınlara karşı önlem alındı.

"Güzel bir hizmet oldu"

Evciler Mahalle Muhtarı Ünal Ünlü, "Geçtiğimiz aylarda yaşanan aşırı yağışlardan dolayı mahallemizdeki derenin üzerinden geçen yolda göçük meydana gelmişti. MASKİ ekipleri gereken çalışmayı yaptı ve sorun ortadan kaldırıldı. Ulaşım da güvenli bir hale geldi. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"MASKİ'den çok memnunum"

Zafer Mahalle Muhtarı Hüseyin Balkan, "MASKİ ekiplerinin kutu menfez çalışması ilçemizdeki çiftçilerin güzergahı konumunda. Çalışma yapılmadan önce ulaşım adına büyük sorun yaşanıyordu. Artık yol geçişleri güvenli hale geldi. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler