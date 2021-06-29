Soma'da yaşanan dehşet anlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşine saldıran adamın, çocuğunu görmek üzere kafede buluştukları ortaya çıktı.

Manisa'nın Soma ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşine saldıran adamın, çocuğunu görmek üzere kafede buluştukları ortaya çıktı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kafede eşi T.Ç.'nin saldırısına uğrayan İ.Ç., olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İ.Ç.'nin T.Ç.'den boşanma aşamasında olduğu ve davalarının devam ettiği öğrenildi. O gün kafede maden işçisi T.Ç. ile 4 aylık çocuklarını göstermek üzere buluştuğu öğrenilen İ.Ç.'nin olayın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan polis tarafından gözaltına alınan T.Ç.'nin emniyetteki sorgusuna devam edildiği, buradan da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı