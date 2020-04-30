Soma'da yarın kan bağışı etkinliği düzenlenecek
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Soma'da yarın kan bağışı etkinliği düzenlenecek

Türk Kızılay Soma Şubesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı yarın Soma Devlet Hastanesi desteği ile kan bağışı etkinliği düzenlenecek.

Soma'da yarın kan bağışı etkinliği düzenlenecek
30.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:30

Türk Kızılay Soma Şubesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı yarın Soma Devlet Hastanesi desteği ile kan bağışı etkinliği düzenlenecek.

Türk Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal yaptığı açıklamada, yarın Soma Cengiz Topel Meydanı'ndaki kan bağışı kampanyasına katılmak isteyenlerin Kızılay'dan gelen sms'yi göstererek kan vermeye gelebileceğini söyledi.

Kan stoklarının kritik seviyede olduğunu belirten Günal, "Hastanelerde kan bekleyen hastalara ilaç olmak, hayatlarını kurtarmak ayıracağınız 30 dakika ile sizin elinizde." dedi.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan da, kan merkezindeki kan stoklarının çok kritik seviyeye düştüğünü, hastanede tedavi gören ve görecek olan hastaların kan ve kan ürünleri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yarın Soma Kızılay Şubesi ile birlikte organize ettikleri kan bağışı etkinliğine tüm Soma halkını davet etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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