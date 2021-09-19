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Soma'da yangın kontrol altında

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Soma'da yangın kontrol altında

Manisa'nın Soma ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu 1 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı. Kara ekipleri bölgeye ulaşırken yaklaşık 500 metrekarelik bir alanın yandığı ve ekiplerin soğutma çalışması yaptığı öğrenildi.

Bir yıldırım da Türkpiyala'ya

Yağcılar Mahallesindeki yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangının ardından yine Soma ilçesine bağlı Türkpiyala Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana da bir yıldırım atması sonucu yangın çıktığı öğrenildi. Bölgede 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale edildiği öğrenildi.

(Yılmaz Sarıpınar/İHA)

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