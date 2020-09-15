Soma'da "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" kampanyası Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kaymakamlık himayesinde düzenlenen "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" kampanyası kapsamında hayırseverlerden toplanan 12 masaüstü bilgisayar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kaymakamlık himayesinde düzenlenen "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" kampanyası kapsamında hayırseverlerden toplanan 12 masaüstü bilgisayar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Kampanya kapsamında hayırseverlerin bağışladığı bilgisayarları İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak'a teslim eden Kaymakam Fatih Akkaya, kampanyanın devam ettiğini belirtti.

Akkaya, "Eğitimlerini sürdürebilmeleri adına çocuklara, hemşehrilerimizin birer hediyesi olarak bu bilgisayarları sunmayı bir görev bileceğiz. Hemşehrilerimiz bu kampanyamıza gönülden ne kadar destek verirse o kadar başarılı olacaktır. Bu da çocuklarımızın başarısına yansıyacaktır." dedi

Kaynak: AA