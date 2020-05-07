Soma'da trafik polislerinden çocuklara ziyaret
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Soma'da trafik polislerinden çocuklara ziyaret

Soma'da trafik polislerinden çocuklara ziyaret
07.05.2020 20:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:54

Manisa'nın Soma ilçesinde trafik polisleri, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında çocukları evlerinde ziyaret ederek şapka, düdük gibi hediyeler verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde trafik polisleri, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında çocukları evlerinde ziyaret ederek şapka, düdük gibi hediyeler verdi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ilçedeki 70 aileye ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler, çocuklara eğitici kitaplar, düdük, şapka gibi hediyeler dağıttı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amiri Aydın Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle çocukların evlerinde olduğunu hatırlattı.

Trafik Haftası nedeniyle çocukları ziyaret etmek ve onlara moral vermek istediklerini aktaran Torun, şöyle dedi:

"Çünkü morale en çok onların ihtiyaçları var. Bu dönemde okullarından, sokaklardan, parklarından, arkadaşlarından ayrı kaldılar. Bir nebze olsun onları mutlu etmek istedik. Sağlık çalışanlarını da unutmadık, onlara ağırlık vermeye çalıştık. Onların çocuklarını da ziyaret ettik. Mutlu etmeye çalıştık. Her şey çocuklarımız için."

Soma'da trafik polislerinden çocuklara ziyaret

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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