Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri su bastı

MANİSA'nın Soma ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle, zemin katta kalan bazı evlerde su baskını yaşandı. Ayrıca 12 tavuk ile 1 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Soma'da dün akşam başlayarak sabaha kadar süren şiddetli yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Zafer Mahallesi Alper Sokak üzerinde bulunan 5 evde, su baskını yaşandı. Ayrıca su baskını nedeniyle Beler Sokak'ta 12 tavuk ile 1 oğlak telef oldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, baskın yaşanan yerlerde çalışma yaptı. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, olayın yaşandığı sokağa gelerek incelemelerde bulundu.

- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ