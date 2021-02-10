Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri su bastı
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Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri su bastı

10.02.2021 18:16 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:20
Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri su bastı

MANİSA'nın Soma ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle, zemin katta kalan bazı evlerde su baskını yaşandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle, zemin katta kalan bazı evlerde su baskını yaşandı. Ayrıca 12 tavuk ile 1 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Soma'da dün akşam başlayarak sabaha kadar süren şiddetli yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Zafer Mahallesi Alper Sokak üzerinde bulunan 5 evde, su baskını yaşandı. Ayrıca su baskını nedeniyle Beler Sokak'ta 12 tavuk ile 1 oğlak telef oldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, baskın yaşanan yerlerde çalışma yaptı. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, olayın yaşandığı sokağa gelerek incelemelerde bulundu.


- Manisa
Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri su bastı
Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri su bastı
Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ

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