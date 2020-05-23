Soma'da seyir halindeki otomobilde yangın
Manisa'nın Soma ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
23.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:48
Manisa'nın Soma ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Turgutalp Mahallesi Barış Manço Kavşağında seyretmekte olan 10 L 5936 plakalı İdris İnce idaresindeki otomobil bir anda alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA